Москвичам помогут узнать себя на выставке в Гостином дворе

В Гостином дворе готовится к открытию интеллектуально-выставочное пространство, посвященное социальной сфере в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Для посетителей арт-пространство заработает уже в четверг, а в среду экспозицию смогли увидеть несколько семей участников специальной военной операции. Экскурсию для них провела заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Она показала яркие площадки. А маленькие гости смогли принять участие в мастер-классах. Также им подарили подарки. Впервые в этом году пространство в Гостинном дворе в рамках форума будет посвящено не просто соцсфере, а развитию человека.

"Мы очень надеемся, что посетители нашей площадки смогут получше узнать сами себя. Расскажем, как работает наш организм, как устроен мозг, откуда берутся эмоции и как гормоны влияют на нашу жизнь. Я надеюсь, что это поможет каждому из нас лучше заботиться о физическом и ментальном здоровье", - отметила Ракова.