Пациенту Склифа удалили опухоль мозга величиной с мандарин

Это похоже на чудо. Андрей сейчас самостоятельно ходит, легко общается со всеми. И в целом чувствует себя хорошо. Никто и не поверит, что совсем недавно он поступил в Склиф в тяжелейшем состоянии. Началось все, вспоминает, с падения в автобусе, ехал тогда с тяжелым грузом и вдруг потерял сознание.

"На морально-волевых дошел до дома. И где-то через месяц я стал превращаться в овощ. У меня отказала правая половина - рука, нога", - продолжает он.

Андрей не мог ходить, а со временем стал терять речь. Врачи сначала подозревали инсульт. Однако в результате обследования стало ясно: причина - в гигантской опухоли головного мозга размером с мандарин. Новообразование, вероятно, разрасталось годами. Долгое время у Андрея не было особых жалоб на самочувствие. Но опухоль уже достигла критических размеров.

Медлить с операцией было нельзя. Андрей бы просто не выжил. Нейрохирурги института Склифосовского удалили опухоль с помощью новейшей современной системы - экзоскопа. Это аналог микроскопа. Очень мобильный и легкий. Позволяет видеть операционное поле в 3D-изображении, определять объем и глубину опухоли. И максимально ювелирно провести операцию, не повредив сосуды головного мозга.

"Этот аппарат позволял нам выполнить ангиографию и даже при необходимости подкрасить эту опухоль, то есть если бы она прорастала в глубину мозга, мы могли бы найти вот эти тонкие глубинные остатки этой опухоли, которые не видны при обычной хирургии", - рассказал Александр Природов, заведующий нейрохирургическим отделением НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Благо не понадобилось. Контрольные исследования показали - опухоль удалена идеально. И на состоянии Андрея это сказалось фактически сразу. Уже в первые три дня у него восстановилась речь. Он начал самостоятельно ходить. Врачи-реабилитологи подготовили для пациента специальный комплекс упражнений. Делал их и в клинике и продолжает дома. В Склиф приходит на контрольные обследования.

Еще месяц уйдет на реабилитацию. А дальше Андрей уже готов вернуться к работе. В центре йоги он - мастер чайных церемоний.