В Московском зоопарке с размахом отмечают дни рождения двух китайских панд

Свой день рождения Жуи очень ждет. Спит и видит массу поклонников с подарками. Хотя его праздник фактически только завтра,он уже стал обладателем Солнечной системы с планетами на ножках из бамбука. А сегодня именины у прелестной Диндин. Большие панды из Московского зоопарка родились с разницей в один день и один год. Диндин - восемь, Жуи - девять. Можно сказать, бамбуковый мишка - в самом расцвете сил. Поздравлять решили вместе - вдруг кто из них приревнует и обидится? Чествование именинников проходит на самом высоком, дипломатическом уровне.

"День рождения продлится целую неделю. И все, кто любит наших панд, могут приехать", - отметила Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Посетителей ждут квесты, викторины, мастер-классы, экскурсии и игры. Киперам можно задать любые вопросы! Самые популярные - о рационе. Это в прошлом веке панду Аньань тщетно пытались приучить в Москве к каше и березовым веникам. Сейчас рацион традиционный - только отборный бамбук. Он же стал основой праздничного торта.

Именинники - животные редкие. И вообще - граждане другого государства. Прописка в центре Москвы у них необычная, поскольку панд наша страна взяла в аренду у Китая сроком на 15 лет и платит по миллиону долларов в год за каждого медведя. Но дело не столько в пандодипломатии. Эти создания только на вид - милые и пушистые. На самом деле - серьезные звери, живущие по своим законам. Не зря именинницу Диндин разлучили в апреле с Катюшей. Мама безо всяких нежностей дала понять - пора взрослеть. В соседнем вольере.

Жуи, конечно, пытался вставить свое: "Девочка, уйми-ка свою мать!". Не вышло. Так что теперь у мамы и дочки есть свое личное пространство, и гулять они выходят по очереди. Катюша взяла от родителей-именинников лучшее: изобретательна, сообразительна, любит работать на публику. Многочисленные поклонники, особенно тезки, находят с ней общие черты.

Подарки Диндин явно пришлись по вкусу. А пожелания ей и Жуи от посетителей на удивление единодушны.

Праздник продлится до конца недели. А потом грядет новый, не менее яркий - в августе день рождения у Катюши. Судя по загадочному виду , свое двухлетие всеобщая любимица планирует отметить с размахом.