Путину доложили об успешной реализации социальных проектов в Карачаево-Черкесии

Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесской Республики. Рашид Темрезов доложил президенту о социально-экономическом развитии региона, который демонстрирует образцовые показатели.

Профицит бюджета - более полутора миллиардов рублей. Неизменно растет ВРП. Активно развивается сфера туризма. Новый всесезонный курорт "Архыз" в прошлом году посетили почти два с половиной миллиона человек - это в четыре раза больше, чем население республики. К 2029 году там планируется завершить строительство аэропорта. Успешно реализуются и социальные проекты: ремонтируются и строятся школы и детские сады, медицинские и культурные учреждения, прокладываются новые дороги.

Темрезов: Благодаря лично вашей поддержке, нашей работе с правительством мы за последние пять лет построили 803 социальных объекта. Для нас это большая сумма – почти 45 миллиардов рублей, которую мы на эти цели использовали. Это и дороги, 190 километров, для небольшой республики это много, и школы – 64 школы, 56 культурных объектов, 52 объекта здравоохранения.

Путин: Но все-таки социальные объекты требуют особого внимания. Вы сказали про школы: конечно, много объектов, школьных зданий, которые надо приводить в должное состояние. И места в детских садах, конечно. Надо увеличивать их количество.