Роскомнадзор заблокировал сервис измерения скорости интернета Speedtest

В России заблокирован доступ к сервису по измерению скорости и качества интернет-соединения Speedtest американской компании Ookla. Об этом рассказали в среду, 30 июля, в Роскомнадзоре.

В ведомстве уточнили, что соответствующее решение было принято в связи с выявленными угрозами безопасности работы российского сегмента интернета. Speedtest заблокирован на всей территории России.

При этом в Роскомнадзоре призвали пользоваться проверенными российскими сервисами и напомнили, что эксперты подведомственного РКН Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования разработали приложение "ПроСеть", доступное в Rustore.

Член думского комитета по информационной политике и федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин заявил, что Speedtest собирал технические данные о работе сетей в нашей стране — эта информация могла попасть в распоряжение иностранных спецслужб, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российскому кабмину по поручению главы государства Владимира Путина предстоит разработать перечень программного обеспечения из недружественных стран, подлежащего ограничениям. Вслед за этим оживились разговоры о возможном запрете на ряд мессенджеров в нашей стране.

Владимир Путин подчеркивал, что российская экономика должна развиваться на базе собственных технологий и прорывных научных решений. Если обеспечить технологический суверенитет, "действительно структура экономики России будет меняться нужными нам темпами", заявил президент.