Россиянам объяснили, компенсирует ли оператор отключение мобильного интернета

Отключение или ограничение мобильного интернета в российских регионах из соображений безопасности не дает гражданам право требовать компенсацию от операторов связи. Об этом рассказал во вторник, 30 июля, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Как заявил эксперт в эфире радио Sputnik, компенсации не будет, поскольку отключение интернета не зависит от операторов – речь идет про распоряжение государственных органов.

Так как "все отключения регулируются государством, они вызваны внешними причинами, соображениями безопасности", рассчитывать на компенсацию никто из пользователей мобильного интернета не может, так как "это не в силах операторов, они не влияют на эти отключения", отметил Муртазин.

Аналитик сравнил такие отключения с условиями внешней среды: "Ровно так же, как если у вас уходит связь во время грозы или чего-то подобного, никто вам этого не компенсирует".

Ранее в Кремле призывали россиян с пониманием отнестись к ограничениям в работе мобильного интернета. Вынося суждение о происходящем, нужно "учитывать то, скажем так, опасное соседство, которое мы имеем", подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Тем временем отключение мобильного интернета стало поводом для конфликтной ситуации с участием чиновницы в Красноярске. Глава Центра управления регионом Екатерина Кузьминых в ответ на вопрос, как быть работающим удаленно и рискующим остаться без заработка из-за таких отключений, заявила: "На СВО всем работы хватит". После этого Кузьминых предложила недовольным "не жужжать".

Волна негодования, поднявшаяся после таких высказываний госслужащей, оказалась настолько сильной, что Кузьминых пришлось просить прощения: "Форма была эмоциональной и неправильной, прошу тех, кого это обидело, меня извинить".