Лера Кудрявцева на фоне проблем с мужем покинула Россию

Лера Кудрявцева переживает непростое время. Недавно популярная ведущая призналась, что ее молодой супруг, хоккеист Игорь Макаров, столкнулся с проблемами с алкоголем. По словам Леры, она предпринимала самые разные попытки спасти мужа, однако они ни к чему не привели. Кудрявцева призналась, что выбилась из сил и уже не знает, что делать.

Отметим, что еще в начале прошлого года популярная ведущая жаловалась на аналогичную проблему и даже прямо сообщила, что ушла от мужа. Однако пара так и не развелась. Макарову удалось взять себя в руки, но, очевидно, ненадолго.

Интересно, что молодой супруг не оценил жалобы телеблондинки и с нецензурными выражениями обратился к супруге. Спортсмен четко дал понять, что ему не нравятся откровения Кудрявцевой. "Уже просто успокойся и молчи. Достала!" — сорвался он на Леру в Интернете. А буквально на днях Макаров с публичной отповедью обратился к общественности, в Сети обсуждающей семейные проблемы ведущей и хоккеиста.

Сейчас же Лера Кудрявцева выступила с новым объявлением. Телеведущая сообщила, что покидает Россию. Она не уточнила, отправляется ли вместе с ней Игорь Макаров.

"Не хочу вас расстраивать, но скоро август. А я полетела к дочке и маме в Болгарию. У меня две недели отпуска. Все, кто на морях, скоро будут мне не так неприятны", - с юмором сообщила Лера Кудрявцева в своем официальном телеграм-канале.