Минобрнауки Ингушетии опровергло сообщения об обысках

Публикации об обысках, которые якобы прошли в здании Министерства образования и науки Ингушетии, не соответствуют действительности. Об этом заявили в среду, 30 июля, в пресс-службе ведомства.

Минобрнауки Ингушетии отреагировало на сообщения о том, что сотрудники силовых структур якобы обыскали здание министерства в рамках расследования хищения 15,7 миллиона рублей при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

Однако представитель ведомства заявил, что никаких обысков не проводилось, министерство работает в штатном режиме, сообщает РИА Новости.

Тем временем Генеральная прокуратура направила в суд дело о хищении полумиллиарда рублей из Пенсионного фонда. Обвиняемыми проходят бывшие руководители управления ПФР по Республике Ингушетия Магомеда-Башир Калиматов и Камбулат Сукиев, а также 27 их соучастников.

Также Верховный суд Ингушетии отправил под арест бывшего министра здравоохранения республики Магомедбашира Балаева, подозреваемого в хищении более 53 миллионов рублей. Эти деньги были выделены на закупку медицинского оборудования.