МЧС Москвы распространило предупреждение об аномальной жаре

31 июля и 1 августа в дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-31 градус. Об этом предупреждает столичное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как подчеркивает ведомство в своем Telegram-канале, в жару важно соблюдать рекомендации, которые помогут избежать ухудшения самочувствия: носить одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды, находиться в тени.

Поскольку в жаркую погоду возрастает риск природных пожаров, необходимо соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Из-за очень высокой температуры воздуха в Москве сохраняется предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности. До вечера 1 августа будет действовать предупреждение о потенциально угрожающей погоде, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Метеоролог Михаил Леус уточнил в своем Telegram-канале, что погоду в столичном регионе продолжит формировать западная периферия обширного антициклона. Ожидается переменная облачность и жара. В большинстве районов обойдется без дождей, но на юге Подмосковья местами не исключены короткие грозовые дожди.

Зато с 4 августа практически всю неделю в Москве ожидаются дожди разной интенсивности, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова. Она уточнила, что при этом столбики термометров снизятся до 22-27 градусов, сообщает РИА Новости.