Стали известны суммы штрафов для таксистов-нелегалов у аэропортов

Стали известны суммы штрафов для таксистов-нелегалов, которые навязчиво предлагают свои услуги в подмосковных аэропортах прибывшим пассажирам. Решение приняла Мособлдума.

Нарушителю придется заплатить 5 тысяч рублей, должностным лицам грозит 20 тысяч, а юридическим - вплоть до 50 тысяч. Привлекать к ответственности будут уполномоченные сотрудники областного Минтранса.

Заказать машину пассажиры могут через официальные стойки в залах прилета или приложения агрегаторов. Решение об упорядочении деятельности такси в аэропортах было принято этой весной, а размер штрафов определили только сейчас.