Кремль объяснил отсутствие жертв при мощном землетрясении на Камчатке

В Кремле высоко оценивают готовность всех необходимых систем на Камчатке, что помогло избежать жертв при самом мощном за десятилетие землетрясении. Об этом рассказал в среду, 30 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, своевременно сработали все системы оповещения, была организована эвакуация людей, сейсмоустойчивость зданий тоже себя оправдала.

Дмитрий Песков отметил, что "нет никаких жертв, и поэтому здесь, скажем так, технологическая подготовленность — она себя оправдала и показала на высоком уровне", сообщает РИА Новости.

Ранее в Минздраве Камчатки рассказали, что при стихийном бедствии пострадала лишь одна женщина — у нее ушибленные раны головы, но состояние удовлетворительное, дело обошлось первичной хирургической обработкой. Больше никто за медицинской помощью в связи с землетрясением не обращался.

По состоянию на 14:00 мск угроза цунами на Камчатке, возникшая после подземных толчков, отменена. Это подтвердили в краевом правительстве и региональном главке Министерства по чрезвычайным ситуациям.

При этом ученые предупреждают, что в ближайшее время на Камчатке ожидаются афтершоки с магнитудой до 7,5 и возможные цунами на побережье Авачинского залива. С учетом этого МЧС крайне не рекомендует в ближайшее время посещать территории, прилегающие к акваториям Авачинского залива Камчатки и Тихого океана.