Сообщение Службы внешней разведки России (СВР) об обсуждении представителями США, Великобритании и Украины замены предводителя киевского режима Владимира Зеленского говорит само за себя. Об этом заявил в среду, 30 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать информацию СВР о том, что англосаксы встречались в Альпах с некоторыми представителями киевского режима, чтобы обсудить кандидатуру следующего президента Украины. Решено было усадить в президентское кресло экс-главкома Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Как отметил Дмитрий Песков, "здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий", поскольку "информация говорящая, она говорит сама за себя", сообщает РИА Новости.

Ранее американский аналитик Скотт Риттер заявил, что нынешнюю украинскую власть ждет расформирование — в стране пройдут выборы. Будет сформировано "пророссийское правительство, которое будет стремиться превратить Украину из несостоявшейся марионетки Запада в члена Союзного государства".

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев предупреждал, что незавидный конец ждет Зеленского — за сделку с Соединенными Штатами по украинским недрам его повесят на Майдане, как в свое время расправились в Италии с диктатором Бенито Муссолини.