Экономика России продолжает развиваться, несмотря на ограничительные меры западных стран. Об этом заявил в среду, 30 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официального представителя Кремля попросили рассказать, как российские власти готовятся к возможной реализации угроз президента США Дональда Трампа — он потребовал от России прекратить боевые действия на Украине, иначе Вашингтон установит 100%-ные таможенные пошлины для России и ее торговых партнеров.

Как напомнил Дмитрий Песков, мы достаточно долго живем под санкциями, а российская экономика вполне функционирует под огромным количеством рестрикций.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что "определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет", сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал успехи национальной экономики в условиях повышенного внешнего давления. Он подчеркивал, что в последние годы экономика России развивалась "в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях", но это не помешало ей расти опережающими темпами.

Также Владимир Путин, говоря о попытках западных государств повлиять на нашу экономику с помощью рестрикций, предупредил, что при таком подходе эти страны "сами скоро сдохнут", ведь без российских энергоносителей Запад существовать не может.