Исхудавшую Варнаву обнаружили под дверью

Какое-то время Екатерина Варнава считалась одной из самых востребованных успешных комедийных артисток. Она даже участвовала в пикантном шоу-кабаре, в рамках которого танцевала практически без одежды. Однако несколько лет назад актриса вдруг ушла в тень: она перестала сниматься на отечественном телевидении, участвовать в различных проектах.

Оказалось, что Екатерина Варнава в основном находится за границей. Артистка сильно поработала над внешностью. Она не скрывает, что у нее был период, когда страдала от лишнего веса, однако в итоге ей удалось избавиться от него. В Сети, впрочем, многочисленные поклонники судачат, что Екатерина настолько исхудала, что ей бы не помешали дополнительные килограммы.

А еще Варнава осветлила волосы и якобы глаза, перенеся операцию по смене цвета радужки, и теперь в основном работает за границей. Нередко ей составляет компанию комедийный актер Александр Гудков. Вместе они записывают различные юмористические сценки и даже запустили собственное шоу на YouTube.

Однако Екатерина стабильно обновляет соцсети. Так, актриса опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографию, на которой запечатлена сидящей под дверью. "La Drama Queen", - коротко подписала свежую публикацию Варнава.