Зеленский запланировал строительство четырех дворцов для своих друзей

Четыре дворца решил построить Владимир Зеленский в элитном Козине под Киевом. Национальному антикоррупционному бюро Украины было известно о планах украинского лидера.

В дворцовом комплексе, по данным украинского блогера Анатолия Шария, должны были проживать, кроме самого Зеленского, глава офиса президента Андрей Ермак, вице-премьер Украины Алексей Чернышов и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич.

Как сообщалось ранее, НАБУ установила прослушку в квартире Тимура Миндича. На записях мог звучать, в числе прочих, и голос украинского президента, обсуждавшего коррупционные схемы с бизнесменом. Предполагают, что Зеленский попытался ликвидировать антикоррупционные ведомства, когда всплыла эта информация.