Кейт Миддлтон прервала отпуск и выступила с важным заявлением

В последние месяцы ходит много слухов о разводе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Разговоры пошли после того, как в СМИ утекла информация о том, что сын короля заключил контракт с юристами, которые защищали интересы принцессы Дианы во время расторжения ее брака с сыном Елизаветы II. По одной из версий, адвокаты понадобились Уильяму, чтобы подготовить документы для расставания с Кейт Миддлтон.

Однако королевские биографы считают, что эти новости очередная выдумка врагов принца и принцессы Уэльских. Во дворце и за его пределами недоброжелателей у пары достаточно. Еще пару лет назад Меган Маркл через своих помощников делала подобные вбросы в СМИ.

Кейт и Уильям слухи не комментируют, но при этом выглядят как счастливая семья. На днях они взяли перерыв от всех дел и отправились в отпуск. Принц и принцесса Уэльские с детьми расположились на роскошной яхте, пришвартованной в живописных греческих водах. Семья после напряженных месяцев работы хотела отвлечься от королевской жизни, побыть вдали от людей. Но принцессе пришлось прервать отдых и сделать важное заявление.

Кэтрин является покровительницей музея Виктории и Альберта, а там в эти дни проходит знаковая для принцессы выставка. Миддлтон выступает в роли куратора экспозиции, среди экспонатов есть и ее личные вещи. Потому принцессе и пришлось обратиться к британцам.

"Вещи могут рассказать историю. Коллекция предметов может создать повествование как о нашем прошлом, так и послужить источником вдохновения для будущего. Отдельные, уникальные вещи могут объединяться в единое целое, которое помогает нам исследовать наш социальный и культурный опыт и ту роль, которую мы играем в более широком контексте жизни", — говорится в послании Кейт Миддлтон.