Минцифры опровергло обязательное использование Max для электронной подписи

Публикации ряда СМИ о том, что национальный мессенджер Max будет обязательным при подписании документов с использованием электронной подписи, не соответствуют действительности. Об этом рассказали в среду, 30 июля, в Минцифры России.

Как подчеркивает ведомство в своем Telegram-канале, для подписания электронных документов действует приложение "Госключ", российское законодательство содержит только такое требование, не упоминая никакие другие сервисы и мессенджеры.

Все, кто ранее подписывал документы в других сервисах с использованием токенов, физических носителей, смогут делать это и дальше, заверили в Минцифры. Заявления с портала "Госуслуг" и ведомственные документы на подпись в "Госключ" не обязательно направлять с использованием Max.

Ранее первый заместитель председателя думского комитета по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в случае ухода зарубежных мессенджеров из России претендентом на освободившуюся долю станет российский сервис, от которого ожидают "реализации уникальных функций".

Российский лидер Владимир Путин поручил "уделять особое внимание поддержке интернета в целом, потому что без этого нам свой менеджер очень тяжело будет поддерживать". Президент также подчеркивал, что "услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить вот на эту платформу".