Бразилия воспринимает угрозы Соединенных Штатов в торговой сфере всерьез, однако "серьезность не требует покорности". Такое заявление сделал бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва.

Политик прокомментировал в интервью изданию The New York Times звучащие от американских властей угрозы поднять таможенные пошлины. Как отметил Лула да Силва, "будьте уверены, что мы относимся к этому с максимальной серьезностью".

Однако это не означает, что бразильские власти молча пойдут на поводу и согласятся на все ультиматумы Вашингтона, тем более что американский президент Дональд Трамп своими действиями нарушает суверенитет Бразилии.

Луис Инасиу Лула да Силва подчеркнул, что "Бразилия ни в коем случае не будет вести переговоры, как маленькая страна, противостоящая большой". Бразильские власти помнят об экономической мощи Соединенных Штатов, однако "это нас не пугает — это нас беспокоит".

Между тем власти Индии сделали заявление другого характера. Индийский министр нефти Хардип Сингх Пури заявил, что страна сможет удовлетворить свои потребности в нефти альтернативными путями, если санкции существенно скажутся на импорте из России. Он отметил, что у Индии уже имеется около 40 альтернативных поставщиков нефти.

Эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков скептически оценил способность Соединенных Штатов реализовать на практике свои угрозы. Он подчеркнул, что "фактически вся экономика держится на доступных энергоресурсах, а если не будет российских, тогда это будет существенно дороже".