ВС России поразили порт, откуда ВСУ отправляли катера с десантом

Целью удара ВС России стал порт в Очакове Николаевской области. Из этого порта ранее ВСУ отправили десант для высадки на Тендровской косе. Удар был мощным и точным, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

ВСУ предприняли попытку высадки на Тендровской косе в ночь на понедельник. Десант шел на четырех катерах, однако его встретили российские военные. Противник был вынужден отступить в сторону Одессы.

Минувшей ночью российские войска нанесли удар по месту, откуда киевский режим пытался забросить десант на косу. ВСУ понесли ощутимые потери, так как ВС России использовали тяжелые реактивные системы залпового огня.