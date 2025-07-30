Сегодня, 30 июля, стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в горах Пакистана. Ранее она попала под камнепад во время восхождения. Спасательная служба на протяжении нескольких дней искала спортсменку. В итоге ее обнаружили мертвой на высоте 5700 метров, передает РИА Новости.

Лаура получила серьезные травмы. Ей был 31 год. В 2019 году Дальмайер, ставшая дважды олимпийской чемпионкой в гонке преследования и спринте, а также являющаяся семикратной чемпионкой мира, заявила, что завершает профессиональную спортивную карьеру. Биатлонистка объяснила свое решение тем, что потеряла мотивацию.

Впрочем, спортсменка нашла себе занятие. Лаура была горным и горнолыжным гидом.

Когда и где состоятся похороны молодой спортсменки, пока неизвестно.