Тарасова поймали с полуголыми моделями в Сочи, пока Костенко сидела дома с четырьмя детьми

Дмитрий Тарасов женат в третий раз. При чем к своей нынешней супруге он ушел от Ольги Бузовой, выгнав певицу из дома и отобрав все подарки. Поговаривали, что красавицу-модель футболист встретил в ресторане и сразу влюбился.

Похоже, на днях в Сочи со спортсменом едва не произошла похожая история. Дмитрий прилетел на курорт по делам, а в перерыве между решением проблем, отправился в закрытый пляжный клуб, где приятно провел время с эффектными моделями Натальей Свистуновой и Кристиной Смит. Девушки об этом тут же рассказали на своих страницах в соцсетях.

Модели опубликовали фотографии и переписку с Тарасовым. На кадрах красотки представили в крошечных бикини. Интересно, что позже Дмитрий писал девушкам и просил их номера. В ответ одна из красоток поиздевалась над футболистом, она не только не дала свой телефоон, но и написала, что предпочитает хоккеистов.

В это время дома в Подмосковье Тарасова ждала жена с четырьмя детьми. Анастасия Костенко не комментирует слитый в Сеть компромат на мужа. Более того, она не раз говорила, что доверяет любимому.

"Я понимаю, о чем говорю. До встречи с Димой я столкнулась с предательством и знаю точно, что простить не смогу. Я даже проработала свой страх у психолога. Мы во всем разобрались. Еще никогда я не чувствовала себя так круто и легко", — делилась Костенко.