Российские пловцы завоевали золото в смешанной эстафете на ЧМ в Сингапуре

Российские пловцы завоевали золото в комбинированной смешанной эстафете на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Золотую медаль принесла команда в составе Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Дарьи Клепиковой и Дарьи Трофимовой.

Золотая медаль в эстафете стала первой для наших пловцов на этом чемпионате мира. По результатам предыдущих заплывов Пригода стал серебряным призером на дистанции 50 метров на спине.

Серебро в эстафете выиграла сборная Китая, бронза – у команды Канады. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа, передает "Матч.ТВ".