Американист Васильев: Трамп рассчитывает на смену украинского руководства

На что рассчитывает президент США, отводя 10-дневный срок на некие шаги по разрешению конфликта на Украине? В какой мере внутренние проблемы Америки, а также скандалы вокруг самого Трампа влияют на его шаги во внешней политике? И действительно ли в Вашингтоне думают о замене Зеленского на более подходящего руководителя для Украины?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Трамп рассчитывает за счет смены украинского руководства, которое может произойти уже в августе, изменить отношения в украинском обществе к перспективам конфликта. Потому что Зеленский радиирует только одну идею - война до победного конца и последнего украинца. А сигнал Трампа состоит в том, что с конфликтом пора заканчивать", - отметил эксперт.

Полный комментарий Владимира Васильева смотрите в видео