За выборами глав регионов в Москве будет наблюдать столичная Общественная палата

Общественная палата Москвы организует наблюдение за сентябрьскими выборами глав регионов. Данное решение было утверждено на заседании палаты. Как рассказал председатель Общественной палаты столицы Вадим Ковалев, в Москве будут функционировать 14 экстерриториальных избирательных участков.

"В этом году к нам обратились коллеги. Будут организованы в Москве избирательные участки для голосования тех жителей регионов Российской Федерации, где проходят выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. И те регионы, которые к нам обратились, будут иметь возможность сказать своим избирателям: если вы находитесь в Москве по какой-то причине – по работе, по учебе, по каким-то личным делам, – вы можете проголосовать в Москве", – сообщил Вадим Ковалев.

По его словам, в столице будут соблюдать московский стандарт честных выборов, передает АГН "Москва".

"Ну и отдельно уже в рабочем порядке на следующем заседании Общественной палаты мы вместе с коллегами из общественных палат регионов сможем обсудить механизм направления наблюдателей на эти участки. Такого никогда не было. Это эксперимент, это впервые. Но мы сделаем все, чтобы наши сограждане из регионов нашей страны могли воспользоваться своим избирательным правом, если они находятся на территории столицы", – добавил Ковалев.

Ранее сообщалось, что избирательная система в России стала надежной и динамичной. Председатель ЦИК доложила в прошлом году об этом президенту.