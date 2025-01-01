ФСБ предотвратила два теракта в Краснодарском крае

Два теракта предотвратили сотрудники ФСБ в Краснодарском крае. Задержанные действовали по заданию украинских кураторов, один из злоумышленников – несовершеннолетний.

Как стало известно следствию, в период с февраля по май 2025 года 18-летний злоумышленник переписывался с куратором, который предположительно находится на Украине. Тот поручил задержанному за 700 долларов поджечь административное здание в станице Кавказской. Фигурант привлек к преступлению 17-летнего знакомого. Теракт пресекли сотрудники краевого управления ФСБ, сообщила пресс-служба СКР.

Также задержанный за обещанное вознаграждение в 100 тысяч рублей поджег объект транспортной инфраструктуры на железнодорожных путях одной из станций. Часть денег ог получил. Обвиняемые свою вину признали, оба заключены под стражу. 18-летний местный житель обвиняется в преступлении террористической направленности, а также вовлечении несовершеннолетнего в преступную группу.