Подробности пьяного дебоша Хрусталева в самолете: орал матом, хамил стюардессам

Дмитрий Хрусталев в последние пару лет был одним из самых востребованных ведущих. Шоумен вел концерты и корпоративы, мотаясь по всей стране. Видимо, из-за плотного графика у Хрусталева возник сильнейший стресс, который привел к скандалу.

Дмитрий начал буянить еще в аэропорту. На него пожаловались другие пассажиры. У выхода на посадку ведущий едва стоял на ногах, а поднявшись на борт самолета авиакомпании "Россия", следовавшего из Калининграда в Москву, устроил настоящий дебош.

Когда один из бортпроводников попросил шоумена показать посадочный талон, Хрусталев разразился матом. "Ты, *****, хорошо подумала? Проведи, *****, меня до кресла!" — кричал на стюардессу телеведущий.

Место у Дмитрия было в бизнес-классе — 1А. Но пока бортпроводники докладывали командиру экипажа о проблемном пассажире, Хрусталев уселся в чужое кресло. В итоге капитан воздушного судна вызвал представителей полиции, которые вывели знаменитость из самолета, пишет Telegram-канал "Авиаторщина".

В аэропорту комику пришлось объясняться перед стражами правопорядка. Только протрезвев, Хрусталев отправился в Москву. Вероятно, ему придется заплатить штраф за дебош на борту.