Cтартовал прием заявок на премию молодежных достижений "Время молодых"

18 июля 2025 года стартовал прием заявок на Всероссийскую премию молодежных достижений "Время молодых". Организатором премии является Федеральное агентство по делам молодежи.

Премия направлена на общественное признание достижений молодых людей и лидеров сферы молодежной политики и включает в себя: специальную номинацию "Молодежная столица России"; дополнительную номинацию для муниципальных образований, имеющих значительные достижения и масштабные планы совершенствованию молодежной политики на территории муниципального образования

Также в 2025 году в концепцию премии включена новая номинация "Лидер молодых" для глав муниципальных образований, внесших значительный вклад в развитие сферы, которая направлена на повышение значимости реализации молодежной политики на местном уровне.

Подробная информация о мероприятии размещена на сайте время-молодых.рф.