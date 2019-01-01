Российские пловцы триумфально выступили на ЧМ в Сингапуре

Новости из Сингапура. На чемпионате мира по водным видам спорта наши пловцы завоевали золото в смешанной эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием. Победителями стали Дарья Трофимова, Дарья Клепикова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев. В финальный заплыв наши соотечественники, выступающие в нейтральном статусе, отобрались только с седьмым результатом.

Пятьдесят метров до финиша, или, как говорят сами спортсмены, осталось проплыть последний бассейн. Вольный стиль. Россиянка Дарья Трофимова, если уже выражаясь языком скачек, на два корпуса впереди ближайших соперниц. Идёт с опережением мирового рекорда по первой ставшей чемпионской дорожке.

До нового мирового рекорда не хватило совсем чуть-чуть. Немного сбавила на финише Даша, потому что всю свою стометровку шла на пределе возможностей. Тем не менее, результат смешанной эстафеты четыре по 100 метров - три минуты, 37 секунд и 97 сотых - это новый рекорд чемпионатов мира. Вторые были китайцы с опозданием на две секунды. Это колоссальный разрыв, потому что в плавании зачастую счёт идёт на сотые доли. Наши спортсмены выступали под нейтральным флагом, но весь мир знает гражданскую принадлежность победителей. Они из России. Это первый чемпионат мира для наших пловцов с 2019 года.

Эстафета в плавании – это, можно сказать, апофеоз соревнований. Потому что на старт выходит команда, где от каждого участника зависит итоговый результат. Ошибиться нельзя. Подведёшь себя, коллег, команду и страну одновременно.

На первую стометровку с плаваньем на спине вышел Мирон Лифинцев. Ранее на этом чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре он уже завоевал бронзу и серебро на дистанциях пятьдесят и сто метров соответственно. А вот в эстафете Мирон дал так, что пришёл первым.

За ним брасом к золотым медалям отправился Кирилл Пригода. Сегодня он взял серебро в дистанции на 50 метров. Отрыв от ближайших преследователей почти в корпус и медленно, но уверенно растёт. Кирилл уже плыл с опережением мирового рекорда. Преследователи менялись местами, обгоняя друг друга, но вот лидирующая позиция оставалась неизменной.

И вот Дарья Клепикова подхватила эстафету баттерфляем. Самый сложный с технической точки зрения стиль плавания. Напрасно старались соперницы ближайшие из Китая. Даша поддержала темп, заданный коллегами по команде, и фору не растеряла. И вот последний этап. Вольный стиль.

Здесь, на последнем этапе, может случиться всё что угодно. История спорта знает немало волевых побед. Напряжение колоссальное. Трибуны гонят своих любимцев вперёд. Российский тренерский штаб кричит: держаться, держаться! Но Даша, понятно, в воде их не слышит. И уже первые секунды после финиша. На лицах как будто и радости нет. Но просто ребята выложились до конца. Осознание придёт чуть позже. После сегодняшнего четвёртого дня соревнований в копилке нашей сборной - 4 золота, пять серебряных и три бронзовые награды.