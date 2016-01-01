ВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по детской площадке в городе Васильевка в Запорожской области. Есть раненые, сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

По данным губернатора, дети получили осколочные ранения. Пострадали мальчик 2018 года рождения, а также девочка 2016 года рождения. Ребят госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Это уже не первая атака Васильевки за сегодняшний день. Ранее Балицкий писал о пострадавшем частном домовладении. В результате ранен двухлетний ребенок - у девочки осколочные ранения руки, угрозы для жизни нет.