Собчак разрушила жизнь Вики Бони: о гнусном поступке Ксении молчали 8 лет

Виктория Боня и Алекс Смерфит были одной из самых красивых пар в шоу-бизнесе. История их любви напоминала сказку о Золушке. Уже через полтора года после знакомства выпускница "Дома-2" родила от ирландского миллиардера дочь. Все ждали, когда же пара объявит о свадьбе. Но в итоге вместо пышного торжества спустя шесть лет отношения Вика и Алекс расстались.

Боня уверяла, что решение о разрыве отношений они со Смерфитом приняли вместе. Мол, не было ни ссор, ни измен, просто так иногда бывает, что люди не могут больше быть вместе. Алекс не отказался от дочери, он до сих пор помогает единственной наследнице, большую часть года Анджелина живет с отцом.

С момента расставания телезвезды и бизнесмена прошло около восьми лет. И только сейчас о причинах произошедшего открыто заговорила скандально известный психолог Вероника Степанова. По ее словам, счастье Вики разрушила Ксения Собчак, настроив против Бони отца Алекса.

"Почему у Бони не сложились отношения с отцом ее ребенка? Видео, на котором Виктория занимается интимом со Степаном Меньщиковым, отцу Алекса отправила Собчак", — объявила психолог.

При этом Степанова отметила, что Смерфит со временем бы понял, что россиянка не подходит для семейной жизни и все равно ушел. "Почему у Алекса в дальнейшем появилась другая женщина? Потому что Виктория — женщина для утех, для любви. Это не женщина для построения серьезных долгих отношений", — заявила психолог в своем блоге.