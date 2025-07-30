Заявления Трампа о 10-дневном сроке ультиматума России в США сочли блефом

Президент США Дональд Трамп — умелый шоумен. Поступки, которые совершают он и его супруга, запланированы и рассчитаны на эффект, заявил американский политолог и журналист Гарланд Никсон.

По словам политолога, заявления Трампа — во многом блеф, а также реакция на давление со стороны антироссийских сил в его партии и в Вашингтоне. Никсон даже не уверен, что слова американского лидера направлены России: Трамп пытается выиграть время, а на него жестко давят, заявил политолог "Известиям".

Никсон напомнил, что Трамп уже пытался ввести огромные пошлины в отношении КНР. По его словам, Пекин не поддался в тот раз на блеф Трампа. Эксперт считает, что история повторяется, а слова американского лидера — тактика. Пол мнению Никсона, не стоит переоценивать способность Трампа формировать внешнюю политику США – в то де время, не стоит недооценивать его умение создавать нарратив и использовать свою жену как инструмент в этой игре.