Валдиса Пельша убрали с экранов не просто так: вот что произошло с пропавшим телеведущим

Валдис Пельш внезапно пропал с телеэкранов. Россияне обожают ведущего и не понимают, почему он решил отказаться от работы в различных телешоу. По одной из версий, 58-летний Пельш захотел больше времени проводить с семьей. Но что произошло на самом деле, поведал Сергей Соседов.

Музыкальный критик сообщил, что вряд ли Валдис сам покинул любимые шоу, скорей всего его попросили уйти. Соседов отметил, что сейчас идет тренд на поиск новых лиц для ТВ, видимо, продюсеры сочли, что Пельш уже примелькался.

"Все решают продюсеры, мнение зрителей особо не учитывается. Может быть, сочли, что Пельш уже возрастной, и не продвигают его так, как раньше. Или же продюсеры потеряли к нему интерес. На ТВ будут показывать кого угодно, кто удобен этим продюсерам, вне зависимости от рейтингов", — заявил Сергей.

По еще одной версии музыкального критика, у Валдиса мог появиться влиятельный недоброжелатель. Якобы этот человек и блокирует работу ведущего на телевидении, передает "Абзац".

Отметим, что хоть Пельш и ушел с ТВ, работы меньше у него не стало. По данным Super, Валдис один из самых востребованных в стране ведущих корпоративов, его зовут на свадьбы и юбилеи. При этом гонорар Пельша составляет около 2–3 миллиона рублей за одно мероприятие.