Трамп поссорился с Эпштейном из-за 16-летней модели

Дональд Трамп неожиданно решил рассказать о причине своего разрыва с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Причиной ссоры, по словам американского лидера, стало поведение финансиста: он переманивал девушек из частного клуба Трампа Mar-a-Lago.

В частности, по словам президента США, Эпштейн увел 16-летнюю Вирджинию Джуффре. Это та самая модель, которая позже обвинила самого Эпштейна и британского принца Эндрю в сексуальной эксплуатации, пишет New York Post.

Трамп утверждает, что сначала вежливо просил Эпштейна не забирать сотрудников. Однако тот продолжил – и в какой-то момент шоумен, по его словам, послал финансиста к черту. После этого, как утверждает президент, он разорвал с Эпштейном все связи. Эту версию подтвердили и в Белом доме: там заявили, что был конфликт, потому что Эпштейн "вел себя как мерзавец".