Мишустин встретился с учредителем компании "ОренКлип" Михаилом Ивановым

Долю российского оборудования в пищевой и перерабатывающей промышленности надо увеличить. Сейчас она составляет чуть более половины. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с Михаилом Ивановым, учредителем компании "ОренКлип".

Компания уже 20 лет на отечественном рынке и в своём сегменте занимает лидирующие позиции. Предприятие выпускает для мясоперерабатывающей промышленности высокотехнологичное оборудование - для производства колбас и полуфабрикатов.

Разработками компании пользуются почти 350 российских заводов и фабрик. Благодаря в том числе и мерам господдержки на территории особой экономической зоны "Оренбуржье" удалось открыть завод по производству оборудования с высокой степенью автоматизации. Среди новинок - линии для выпуска наггетсов.