В музее-заповеднике "Коломенское" открылась пешеходная набережная Москвы-реки

Сегодня на территории музея-заповедника "Коломенское" мэр столицы Сергей Собянин открыл новую пешеходную набережную Москвы-реки. Её протяжённость - три с половиной километра. Живописный променад разделили на зоны отдыха. На причальной площади - ресторан. Под волнообразным навесом - комфортные качели. Работает павильон досугового проекта для детей "Московские каникулы". Для любителей активного отдыха - спортивный кластер. Мэр пообщался с москвичами, которые уже оценили новое пространство. Среди них оказались и молодожёны.

Три с половиной километра уюта и красоты. По-другому не скажешь. Москвичи уже оценили. В ярких лучах летнего московского солнца павильоны, которые здесь возвели, выглядят особенно эффектно. Плавные линии, изящные формы. Архитекторы учли и такие особенности, как, например, слияние рек Москвы и Жужи. В эту живописную локацию Коломенского теперь будут мечтать попасть, пожалуй, все женихи и невесты столицы.

Самое романтичное место на набережной - это, конечно, свадебный сад с красивой площадкой у воды для торжественной церемонии бракосочетания. Здесь могут разместиться музыканты. Есть амфитеатр для гостей. И, конечно, банкетный зал на 200 человек, где сразу можно отметить это важное событие.

И сегодня это сделали Михаил Ляшенко и Анастасия Петрова. И звезды так сошлись, что их выбрали первой парой новобрачных. Да еще и мэр Москвы приехал поздравить молодоженов.

"Очень хорошо, что такое событие в такой красоте происходит, рядом с резиденциями русских царей и на новом пространстве, которое здесь было сделано и в свадебном саду. Я думаю, это запомнится вам надолго. Всего вам хорошего и счастливой семейной жизни", - отметил Собянин.

На память - фото с мэром и, конечно, прогулка по Коломенскому. Однако всю благоустроенную территорию получится объехать разве что на электрокаре.

Царство прохлады и тишины – в библиотеке. Здесь же пространство для интеллектуальных игр. Дети смогут найти занятие по душе в павильоне "Московские каникулы". В Коломенское теперь спешат и любители отдыха активного.

Теперь здесь есть зона воркаута, беговые дорожки и целых 12 полей для пляжного волейбола. "Также выполнено благоустройство большой детской площадки. В середине набережной она находится. Плюс, два павильона. Детский семейно-досуговый центр и павильон проката", - сообщил Владислав Мазохин, руководитель проекта генподрядной организации.

А внутри парка продолжаются работы по благоустройству. "Набережная – это, по сути, первый этап реконструкции всего парка Коломенского. Второй этап - это центральное ядро, которое мы благоустроим уже до конца этого года. И третий этап - это отдаленная часть, самая большая, в 26 году", - отметил Собянин.

Новые зоны отдыха, которые появляются внутри парка, органично соседствуют с историей. Уникальные памятники деревянного зодчества 16-17 веков теперь станут центром популяризации народных ремесел и фольклора. А зимой вдоль обновленной набережной зальют один из самых протяженных в Европе катков с искусственным льдом. Около 2 километров.