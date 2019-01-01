Раскрыто содержание завещания погибшей в горах чемпионки по биатлону

Последнюю волю двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер опубликовали немецкие СМИ. Спортсменка завещала, чтобы в случае ее гибели в горах ее тело там и оставили.

Биатлонистка завершила спортивную карьеру в 2019 году. Дальмайер дважды побеждала на Олимпийских Играх, на ее счету семь побед на чемпионатах мира.

Дальмайер была найдена мертвой в горах Пакистана 30 июля. Перед этим бывшая биатлонистка совершала восхождение вместе с напарницей и попала под камнепад. СМИ утверждают, что остаться в горах – это выраженное и записанное желание Дальмайер, чтобы в случае ее гибели никто не рисковал своей жизнью ради нее. Кроме того, это было в интересах ее родственников, пишет Der Spiegel.