Германия намерена тщательно проверить новый законопроект Зеленского, который якобы направлен на укрепление независимости антикоррупционных ведомств Украины. Голосование в Верховной Раде по нему запланировано на четверг. Таким образом киевский режим отыгрывает назад собственное решения о переподчинении себе органов по борьбе со мздоимством. Это вызвало раздражение на Западе, ведь создавались антикоррупционные ведомства с его подачи. Украинская печать открыто пишет, что Киев всё же возьмет их под свой контроль, как только Европа и Америка отвлекутся на свои проблемы.

Все внимание украинские активисты устремили на Верховную раду. Завтра Зеленский обещает вернуть независимость двум антикоррупционным структурам - НАБУ и САП, созданным напрямую западными кураторами. На прошлой неделе главарь киевского режима своей легкой рукой протолкнул законопроект, подчинив эти структуры по сути себе. Но не ожидал, что это вызовет волну протестов и гнев Запада. В итоге пришлось возвращать все на место. Но если завтра народные избранники саботируют голосование, ситуация может стать неуправляемой.

Некоторые депутаты из фракции "Слуга народа" уже не уверены в результатах, сообщают украинские СМИ. Часть политиков чувствуют, что их подставили. Теперь НАБУ и САП, считают народные избранники, по полной оторвутся на всех, кто играл против них. И как намек на это, в антикоррупционном бюро выдают новость, что при Зеленском у них на прицеле был каждый десятый депутат в парламенте.

Что уж говорить о приближенных и о самом главаре киевского режима. Это фото публикует нардеп Железняк - золотые унитаз и биде стоят в уборной бизнес-партнёра Зеленского Тимура Миндича. Именно в этой квартире детективы Антикоррупционного бюро установили прослушку. Впрочем, в итоге задержали не соратника главаря, а сотрудника НАБУ, обвинив его в госизмене. Хотя эти структуры и были созданы американцами и британцами - даже не для выявлений случаев коррупции, а вот для такого контроля за верхушкой власти и зарубежными деньгами, которые потоком шли на снабжение ВСУ.

И деньги большие. Один только Берлин собирается закидывать в украинскую черную дыру по 9 миллиардов ежегодно. А другие европейские страны уже не просто задумываются о кредитах, они выстраиваются в очередь, чтобы Киев мог и дальше воевать. Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Литва официально выразили заинтересованность в получении займов для закупки оружия Украине. Чтобы сократить потери от американских пошлин. У той же Германии убытки могут достигнуть 31 миллиарда евро в год, подсчитала консалтинговая компания Делойт. Процесс уничтожения европейской экономики Трамп начинает уже послезавтра.

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