Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сорвала еще целый ряд попыток киевского режима ударить по территории нашей страны с помощью беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, за период с 23:20 мск среды, 30 июля, до 4:00 мск четверга, 31 июля, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских БПЛА.

При этом 11 аппаратов сбиты над территорией Волгоградской области, семь — над Крымом, по пять — над Воронежской и Белгородской областями, по два — над Тамбовской и Ростовской областями.

В Волгоградской области после атаки украинских дронов временно ограничили движение поездов. Как уточняется в Telegram-канале регионального правительства, в районе станции Тингута Светлоярского района работают саперы.

Глава Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своем Telegram-канале, что атака вражеских БПЛА была нацелена на одно из промышленных предприятий региона, произошло возгорание. Жертв и разрушений нет.

Ранее в Кремле уличили киевский режим во лжи о якобы атаке на исправительную колонию в Запорожской области. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что российская армия не наносит ударов по гражданским целям — только по объектам военной и околовоенной инфраструктуры.