Унизившего 95-летнюю Пахмутову иноагента Макаревича жестко осадили

На днях в интервью лидер группы "Машина времени" унизил композитора Александру Пахмутову. Андрей Макаревич* объявил, что Александра Николаевна далеко не выдающийся музыкант, а последние ее работы и вовсе откровенно плохи.

"Когда она пыталась в поздние годы уже писать что-то такое, как ей казалось, современное для групп — это было ужасно. Было неудобно ей отказывать", — заявил артист-иноагент.

После такого не смог промолчать народный артист РСФСР Юрий Антонов. Он жестко осадил Макаревича*, отметив, что его слова уже давно никому не интересны.

"Я не общался с Андреем Макаревичем* много лет. Даже не хочу говорить об этом человеке. Лично я творчество Александры Николаевны оцениваю положительно. Она выдающийся деятель и человек! А что там говорят уехавшие – это их проблемы. Даже вникать в это не хочется. В жизни есть дела намного важнее!" — заявил Антонов в беседе с "Абзацем".

Также Александру Николаевну поддержали россияне. Народ в соцсетях обсуждает высказывание Макаревича* и сходится во мнении, что музыкант уже не знает к кому и к чему придраться.

Напомним, Андрей Макаревич* покинул Россию вскоре после начала спецоперации. С тех пор музыкант-иноагент с семьей живет в Израиле и крайне негативно высказывается о своей Родине и коллегах, оставшихся в Москве.

*Признан иноагентом на территории России