Герои СВО: о подвиге старшего лейтенанта Лукьянова

Представлены новые герои СВО.

Старший лейтенант Дмитрий Лукьянов, действуя в составе штурмовой группы, скрытно пробрался к огневой точке, откуда неприятель вел обстрел, и из штатного оружия уничтожил гранатометчика ВСУ. А после первым ворвался в окопы противника и взял в плен вражеского стрелка. Сопротивление боевиков было сломлено, и наши передовые отряды захватили опорник радикалов.

Павел Аржаков, командир группы БПЛА отряда "БАРС-2", в ходе воздушной разведки обнаружил танк и блиндаж с личным составом противника. Дав подчинённым команду атаковать вражеские объекты, Павел контролировал поражение целей. Точным попаданием fpv-дронов все они были уничтожены.