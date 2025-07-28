Lockheed Martin пообещала ускорить поставку Берлину Typhon для ударов по Москве

Компания Lockheed Martin пообещала ускорить разработку ракетных установок Typhon Strike для Германии, если Берлин и Вашингтон смогут заключить соглашение о продаже. Обещание о быстрой поставке - главный элемент предполагаемого соглашения.

Линия "горячего производства" Lockheed в Мурстауне, штат Нью-Джерси, может обеспечить производство пусковых установок к запланированному сроку развертывания в Берлине через год, сообщил в интервью Defense News Эдвард Добек, программный директор launching Systems.

Ранее сообщалось, что Германия хочет получить американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon для нанесения ударов по Москве. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус также заявил в июле, что Берлин допускает закупку у Вашингтона ракетных комплексов Typhon.