Мощные удары нанесли российские войска этой ночью по объектам ВПК националистов. Взрывы гремели в Ровенской, Черкасской, Житомирской, Днепропетровской областях Украины. Детонации в Киеве - на аэродроме Жуляны и в цехах по сборке беспилотников.

Наши военные громят врага и на передовой. На южнодонецком направлении артиллеристы группировки "Восток" уничтожили наблюдательные пункты, огневые точки и блиндажи украинских боевиков. Получив координаты от разведки, расчеты нанесли точные удары, поразив вражеские позиции. Неонацисты отступили.

А расчеты ударных FPV-дронов подбили автомобильную технику ВСУ. Около Александрограда противник пытался доставить личный состав на передовую. Но ротации не вышло – транспорт сожгли наши беспилотники.

Также сегодня в Минобороны рассказали подробности освобождения сёл Коптево и Новоторецкое в ДНР. Мотострелки группировки "Центр" передвигались поэтапно, отражая безуспешные контратаки неонацистов. Противник бросал в бой бронетехнику, но российская пехота уничтожала ее. Перед штурмом бойцы преодолели затопленный противотанковый ров и большой участок открытой местности.

На Красноармейском направлении экипаж самоходной гаубицы "Мста" группировки "Центр" уничтожил расчет БПЛА неонацистов. Наши бойцы нанесли точный удар с расстояния около 20 километров. Выполнив задачу и замаскировав орудие в подготовленном укрытии, военные оперативно покинули огневую позицию.