Премьер Венгрии указал Зеленскому на критические ошибки

Владимир Зеленский допустил ряд ошибок. На критические недочеты в политике украинского лидера указал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. При этом глава венгерского правительства отметил, что Зеленского он уважает.

Как сказал Орбан в эфире телеканала wPolsce24, одной из ошибок Зеленского стало отклонение предложения заключить мир с Россией, с которым обратился к нему премьер Венгрии. В результате, по словам венгерского политика, украинский лидер оказался в тяжелом положении.

Ранее Орбан заявил, что Зеленский не может запугать Венгрию своими угрозами. Венгерский премьер считает, что для заключения мира президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп должны провести личную встречу.