Жители Барнаула плавали по дорогам после мощных ливней

Кадры из Барнаула. После ливней, которые обрушились на город, на дорогах коллапс. Мощные потоки воды сбивали с ног прохожих. На перекрёстке девушке пришлось проплывать сквозь огромные волны.

Не все владельцы легковых автомобилей рисковали ехать по затопленным дорогам. А у тех, кто рискнул, двигатели глохли прямо посреди проезжей части. Осилить водную преграду смогли только внедорожники. Даже пассажирам автобуса пришлось мокнуть - потоки грязной воды в считанные секунды заполнили салон.

А для подростков непогода принесла веселье. Прямо на тротуаре они устраивали заплывы.