Объявлено о смерти жены любовника Полины Дибровой: "Шестеро детей остались сиротами"

В семье телеведущего Дмитрия Диброва назрел скандал. Его молодая жена закрутила роман на стороне. Якобы любовником Полины стал женатый 50-летний бизнесмен, отец шестерых детей, его зовут Роман.

30 июля он публично сообщил о разводе, подтвердив тем самым слухи. "К сожалению, 19 лет нашего брака с Еленой пришли к концу. Сколько бы ни было вложено стараний сохранить брак – это стало невозможным. Видимо, всему приходит свое время и оно зачастую становится началом нового витка для всех участников событий", — написал Роман на своей странице в соцсети.

После того, как мужчина объявил о разводе, его жене Елене стало плохо. Близкие пары сообщили, что женщина в тяжелом состоянии, она буквально сходит с ума. Больше всего обманутую супругу задело то, что ее брак разрушила подруга, ведь с Полиной Дубровой они были очень близки.

А несколько часов назад на страничке Елены появилось пугающее сообщение, в котором объявлено о ее смерти. "К сожалению, Роману придется забрать тело из Италии свой жены! Разрушив семью, убив мать и 6 детей .. так жестоко уходя к ее подруге семьи .. это невозможно пережить .. 22 года счастливого брака, нож в спину, последнему малышу 1 год .. все остались сиротами без матери", — говорится в послании (орфография и пунктуация автора сохранены. — прим.ред.)

До этого женщина писала, что она сильный человек и продолжит бороться, несмотря на все сложности. "22 года — это половина моей жизни с 17 лет. Мы подарили в этот мир 6 жизней и это счастье. И время всегда все расставляет на свои места. Бог внутри нас, в наших сердцах, бог нам судья, и все эти испытания посылаются сильным", — делилась Елена на своей странице в соцсети.

Отметим, что Полина Диброва дала комментарий после новостей о разводе. Она уверяет, что продолжает жить с телеведущим и не понимает, откуда пошли грязные слухи.