Из лучших побуждений: кровавые истории европейского "зверолюбия"

В зоопарке Нюрнберга неспокойно. Администрация, отвечающая за здоровье и покой бессловесных тварей, решила часть зверей перебить. Отрегулировать популяцию. Слишком много бабуинов, придется уничтожить до 20 животных.

В общем, второй по размеру зоопарк в Германии, где содержится более 3 тысяч животных, решил уничтожить часть обезьян из-за роковых ошибок руководства зоосада. Там как-то не сообразили, что приматы имеют склонность размножаться - и запихнули в один вольер 25 половозрелых особей, которые, за неимением других хлопот тут же к размножению и приступили. Одарённые менеджеры пытались пристроить в хорошие руки излишки обезьян. Не вышло. Ликвидировали.

Зоозащитники встали на дыбы и в Австралии, где после весенних пожаров добрые люди из местного правительства решили прийти на помощь коалам. Их начали отстреливать с вертолетов. Пока волонтеры отпаивали и выхаживали каждого найденного зверя, в правительстве штата Виктория решили - чего с ними возиться, все равно после пожара передохнут. Из лучших соображений снайперы перестреляли сотни коал.

В Норвегии же решили перебить оленей, которые без всяких представлений о суверенитете стали переходить российско-норвежскую границу. Понравились им пастбища в российском заповеднике. Норвежцы за голову схватились - сейчас полетят счета и иски! Хлопот не оберешься. С чисто европейским прагматизмом решили вернувшихся оленей перебить.

Самое яркое проявление европейского зверолюбия случилось 11 лет назад, когда в зоопарке Копенгагена на глазах многочисленной публики с детьми убили жирафа Мариуса. Из лучших побуждений. Чтобы не допустить скрещивания животных в рамках одной популяции, объяснили рыдающей детворе. Расчлененного Мариуса скормили хищникам.

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