Золотой унитаз обнаружили гости в квартире "кошелька Зеленского" Миндича

Золотой унитаз нашли гости в квартире основателя студии "Квартал 95" Тимура Миндича. Фотографию опубликовал в Telegram депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Миндича называют кошельком украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам нардепа, он долго пытался найти людей, у которых есть фотографии этой квартиры – он никак не мог поверить, что рассказы о ней правдивы. Однако позже сразу несколько гостей подтвердили их подлинность.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины установило прослушку в квартире Миндича. Также сообщалось о планах Зеленского построить для приближенных дворцы под Киевом.