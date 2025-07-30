Одиннадцать человек заразились гепатитом в ресторане Челябинска

Роспотребнадзор проводит проверку ресторана "Мидийное место" в Челябинске. Поводом послужило обращение посетителей заведения – одиннадцать человек госпитализированы с диагнозом "гепатит А".

Как рассказала местная жительница изданию 74.RU, она попала в больницу №8 вместе с мужем. Кроме них в учреждении находятся еще пятеро пациентов с аналогичным диагнозом, еще четыре заболевших – в палатах инфекционной больницы поселка Малая Сосновка. Все пациенты посетили "Мидийное место".

Работа заведения приостановлена. Роспотребнадзор уже начал проверку. Специалисты взяли смывы, отправили персонал на анализы. В "Мидийном месте" заявляют, что открыты к содействию. Отмечается, что инкубационный период гепатита А – до полутора-двух месяцев, возможно, люди заразились и раньше.