Молодой фаворит Надежды Бабкиной женился: певица на свадьбу не пришла

Помощник Надежды Бабкиной Сергей Рябов женился. Мужчина, которого называли новым фаворитом певицы удивил народ.

Несколько лет назад появились слухи, что Бабкина порвала с гражданским мужем Евгением Гором и одаривает вниманием и дорогими презентами нового помощника Сергея Рябова. Из-за этого артистка якобы разругалась с сыном Данилой. Сколько бы экс-фигурист не опровергал эти домыслы, светские сплетники не унимались.

Теперь всем пересудам точно пришел конец. Рябов отвел в загс свою 25-летнюю избранницу Марию Горохову. Девушка тоже занимается фигурным катанием, а еще называет себя в соцсетях русской Скарлетт Йоханссон.

На свадьбе Мария появилась в нежном белом платье с открытыми плечами. Она выглядела бесподобно. Сергей же выбрал для важного события черные брюки и белый пиджак с темным воротником.

Начальница Рябова Надежда Бабкина на церемонию не пришла. Не исключено, что поздравить молодоженов лично ей помешала большая занятость.