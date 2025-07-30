ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 4,25 - 4,5%

Федеральная резервная система США опубликовала коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Как сообщается, на заседании принято решение сохранить базовую ставку на уровне 4,25 - 4,5%.

В сообщении отмечается, что колебания чистого экспорта продолжают оказывать влияние на данные. Тем не менее, последние показатели свидетельствуют о том, что в первой половине года рост экономической активности замедлился. Уровень безработицы остается низким, а условия на рынке труда - стабильными. Инфляция остается несколько повышенной.

Подчеркивается, что Комитет стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. При этом отмечается, что неопределенность в отношении экономических перспектив остается высокой.